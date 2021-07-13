В цифровых валютах заметили трансграничный потенциал

13 июля. FINMARKET.RU - Цифровые валюты, о запуске которых задумались центробанки уже почти полусотни стран мира, могут существенно снизить издержки трансграничных платежей, комиссии по которым остаются высокими из-за сложности системы межбанковских трансакций. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на доклад, подготовленный Банком международных расчетов, Международным валютным фондом и Всемирным банком. Пока, впрочем, отмечает газета, регуляторы в основном ориентируются на внутренние рынки, опасаясь рисков, связанных с увеличением оттока и притока капитала, а также с замещением национальных валют резервными.

В докладе описаны два сценария: в рамках первого каждый центробанк выпускает свою цифровую валюту и делает ее доступной как для граждан страны, так и для зарубежных держателей — без какой-либо координации между банками. Если такие валюты будут анонимными, этот сценарий станет наиболее вероятным — по аналогии с оборотом наличных денег (снижение их популярности является одним из аргументов для центробанков для выпуска цифровых валют, в том числе в качестве инструмента влияния на денежную массу).

Пока большинство регуляторов рассматривают неанонимное использование цифровых валют, пишет "Ъ".