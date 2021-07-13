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13 июля 2021 года 09:37
Минсельхоз заговаривает цены - ожидает от них умеренной динамики
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Антон Новодережкин/ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - Минсельхоз РФ ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции, сообщает ведомство со ссылкой на советника министра сельского хозяйства Юрия Косована. Он прокомментировал появившееся в СМИ заявление Союза потребителей РФ о росте цен на ключевые продукты питания. "В настоящее время цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Меры поддержки и регулирования, принятые правительством, уже позволили снизить волатильность и начать новый сельхозгод без резких колебаний. По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится", - сказал Косован. В частности, пошлины на экспорт пшеницы позволили снизить цены на нее, а новые меры поддержки предприятий - на муку. В совокупности эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб, отметил он. Стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года практически не меняется, цены на крупы - рис и гречку в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики. Косован напомнил, что в этом году расширены посевные площади под сахарной свеклой и подсолнечником, ожидается хороший урожай зерновых. Это позволит нарастить объемы производства конечной продукции и обеспечить ее доступность, подчеркнул он. В последние две недели цены на овощи также заметно снижаются.
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