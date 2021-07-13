Минэкономики повысило прогноз по росту зарплат

13 июля. FINMARKET.RU - Среднемесячнаяв 2021 г. вырастет почти на 5000 руб., или на 9,1%, относительно уровня 2020 г. и превысит 56 000 руб., пишут "Ведомости", ссылающиеся на обновленный в июне макроэкономическийМинэкономразвития до 2024 г., распространенный на прошлой неделе среди глав российских субъектов.

С 2022 г. зарплата будет прирастать темпом в 6,6% в год и к 2024 г. приблизится к 68 000 руб. Последние оценки Минэка существенно лучше предыдущих, опубликованных в апреле. Весной ведомство ожидало, что зарплата в этом году увеличится на 3800 руб., или на 7,4%, до 54 800 руб., а с 2022 г. будет увеличиваться в среднем на 6,5% ежегодно и к 2024 г. превысит 66 200 руб.

Оценки реальных заработных плат также были пересмотрены в сторону повышения. Фактический показатель 2020 г. улучшен до плюс 3,8% (в феврале Росстат отчитывался о росте на 2,5%, эту же цифруприводил в апрельской версии макропрогноза). Прогнозные показатели также повысились. Весной ведомство ожидало увеличения реальных зарплат в 2021–2024 гг. на 2%, 2,3%, 2,5% и 2,5%, в июне оценки изменились – 3,2%, 2,4% 2,5% и 2,5%.

Кроме пересмотра номинальных и реальных зарплат Минэк повысил прогноз прожиточного минимума (ПМ). На 2021 г. оценка оставлена без изменений – ПМ ожидается на уровне 11 653 руб. Но темпы его прироста с 2022 г. увеличиваются по сравнению с апрельским прогнозом. Весной ожидалось, что прожиточный минимум в 2022–2024 гг. составит 11 692 (+0,3%), 12 748 (+9%) и 13 648 руб. (+7%). В последней версии макропрогноза оценки скорректированы до 11 950 (+2,5%), 13 059 (+9,2%) и 14 031 руб.(+7,4%).

Несмотря на повышение этих оценок, прогнозы реальных располагаемых доходов населения Минэк оставил без изменений. В 2020 г. показатель снизился на 3%, в 2021–2024 гг. он будет прирастать на 3%, 2,4%, 2,5% и 2,5%.

Сохранение прежней оценки уровня реальных располагаемых доходов связано с более медленным, чем ожидалось, восстановлением "прочих" доходов населения, в частности доходов от собственности и предпринимательской деятельности, а также неформальной занятости по итогам 1-го квартала, добавил представитель Минэка. После выхода оценок по итогам полугодия в ведомстве планируют вернуться к оценке динамики показателя, пояснил представитель Минэка "Ведомостям".

Представитель Минтруда на просьбу издания прокомментировать корректировку прожиточного минимума (ПМ) напомнил о пересмотре методики его расчета. В соответствии c новыми правилами ПМ устанавливается как 44,2% от среднедушевых медианных доходов населения. При увеличении прогнозной величины доходов растет и ожидаемая величина прожиточного минимума, пояснил представитель Минтруда.

Рост заработной платы при стагнации реальных денежных доходов населения – феномен 2020–2021 гг., отметил руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Причем все это происходит на фоне индексации пенсий и пособий выше уровня инфляции, добавил он.