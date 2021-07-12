Банки запустят технологию по борьбе со звонками мошенников

12 июля. FINMARKET.RU - Финансовые организации планируют запустить пилотный проект системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), сообщил "Известиям" . вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. По его мнению, сейчас законодательство полноценно не ориентировано на пресечение телефонного мошенничества. Кроме того, готовую технологию необходимо будет запустить на площадке надзорного ведомства, например МВД или Роскомнадзора, чтобы улучшить реагирование на атаки злоумышленников.

На базе ассоциации планируется создать межведомственную группу для взаимодействия по борьбе с мошенничеством, куда войдут представители регуляторов и рынка, рассказал Войлуков.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что при Минцифры уже действует межведомственная рабочая группа для обсуждения противодействия телефонному мошенничеству, куда входят представители регуляторов и рынка.

Крупнейшие банки поддержали запуск СУАТМ, ее пилот может стартовать уже в конце 2021-го или начале 2022 года.