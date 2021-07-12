Цены на российских курортах снижаются

12 июля. FINMARKET.RU - Стоимость отдыха на южных курортах в России снижается на фоне открытия прямого авиасообщения с курортами Египта и введенных ограничений в Краснодарском крае и Севастополе. Об этом сообщили "Российской газете" представители турбизнеса.

"В среднем можно говорить о снижении цен на 20%", - отметили в пресс-службе туроператора "Алеан". Представитель компании пояснил, что наиболее активно себя ведут гостиницы в Анапе. В первую очередь снижаютте отели, которые подняли цены при ажиотажном спросе. Отели, которые не поднимали цен, бронировались на будущее и хорошо загружены сейчас, не будут менять свою ценовую политику, уточнил представитель туроператора.

С такой оценкой согласен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Открытие Египта не позволит взвинчивать цены на российских курортах, но повлияет, прежде всего, на выездной рынок, говорит он. При этом влияние не будет равномерным. Основной сезон начинается в Египте осенью, когда в России и в Турции поток уже снижается. Сейчас в Египте очень жарко, хотя направление будет востребовано и в это время.

На стоимость отдыха в России также повлияют введенные ограничения в Краснодарском крае и в Севастополе, добавляет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, российский туррынок сейчас перегрет, что признают и в Ростуризме. Отток туристов, прежде всего, позволит сдержать цены.