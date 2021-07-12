Минэкономразвития переработало дорожную карту повышения энергоэффективности

12 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ существенно переработало проект комплексного плана (дорожной карты) повышения энергоэффективности российской экономики, изначально представленного летом прошлого года, пишут "Ведомости" . В министерстве заявили, что направили документ в правительство.

Теперь основной упор делается на снижение выбросов парниковых газов. Если в предыдущей версии речь шла о "снижении энергоемкости ВВП как ключевого фактора экономического роста", то сейчас говорится про уменьшение энергоемкости и углеродоемкости экономики. Также в стратегии появились термины "антропогенное воздействие" и "устойчивое развитие".

В новой версии дорожной карты нет ряда ключевых показателей из предыдущей. В том числе по снижению энергоемкости ВВП, удельного расхода условного топлива для выработки электроэнергии, потерь в теплосетях и т. д. В Минэкономразвития пояснили, что эти цифры появятся только после того, как будет утвержденанизкоуглеродного развития до 2050 г., сейчас ее проект обсуждается в правительстве.

Мероприятия дорожной карты рассчитаны на период с 4-го квартала 2021 г. по конец 2023 г. Из нее следует, что в РФ наибольший объем (порядка 66%) потребления топливно-энергетических ресурсов приходится на производство и распределение электроэнергии и тепла, промышленность, а также сектор зданий и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). "Основные мероприятия комплексного плана направлены на модернизацию и внедрение передовых технологий в указанных отраслях", - говорится в документе.

Пока единственный числовой показатель в документе - сокращение выбросов парниковых газов в объеме до 150 млн т СО2-эквивалента ежегодно, который, судя по всему, его авторы считают ключевым.

Сейчасснижает выбросы СО2 куда медленнее: в 2019 г. ей удалось сократить их объем лишь на 21,5 млн т по сравнению с предыдущим годом.

Директор группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ Владимир Лукин считает, что снижение парниковых выбросов на 150 млн т ежегодно в целом соответствует имеющемуся в РФ потенциалу декарбонизации. Задача амбициозная, но выполнимая, соглашается замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Правда, реализовать ее, по мнению экспертов, можно лишь при условии максимально благоприятного госрегулирования.