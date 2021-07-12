.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Минэкономразвития переработало дорожную карту повышения энергоэффективности
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12 июля 2021 года 09:58

Минэкономразвития переработало дорожную карту повышения энергоэффективности

 0
Алексей Резниченко/ТАСС
Алексей Резниченко/ТАСС
12 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ существенно переработало проект комплексного плана (дорожной карты) повышения энергоэффективности российской экономики, изначально представленного летом прошлого года, пишут "Ведомости". В министерстве заявили, что направили документ в правительство.

Теперь основной упор делается на снижение выбросов парниковых газов. Если в предыдущей версии речь шла о "снижении энергоемкости ВВП как ключевого фактора экономического роста", то сейчас говорится про уменьшение энергоемкости и углеродоемкости экономики. Также в стратегии появились термины "антропогенное воздействие" и "устойчивое развитие".

В новой версии дорожной карты нет ряда ключевых показателей из предыдущей. В том числе по снижению энергоемкости ВВП, удельного расхода условного топлива для выработки электроэнергии, потерь в теплосетях и т. д. В Минэкономразвития пояснили, что эти цифры появятся только после того, как будет утверждена стратегия низкоуглеродного развития до 2050 г., сейчас ее проект обсуждается в правительстве.

Мероприятия дорожной карты рассчитаны на период с 4-го квартала 2021 г. по конец 2023 г. Из нее следует, что в РФ наибольший объем (порядка 66%) потребления топливно-энергетических ресурсов приходится на производство и распределение электроэнергии и тепла, промышленность, а также сектор зданий и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). "Основные мероприятия комплексного плана направлены на модернизацию и внедрение передовых технологий в указанных отраслях", - говорится в документе.

Пока единственный числовой показатель в документе - сокращение выбросов парниковых газов в объеме до 150 млн т СО2-эквивалента ежегодно, который, судя по всему, его авторы считают ключевым.

Сейчас Россия снижает выбросы СО2 куда медленнее: в 2019 г. ей удалось сократить их объем лишь на 21,5 млн т по сравнению с предыдущим годом.

Директор группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ Владимир Лукин считает, что снижение парниковых выбросов на 150 млн т ежегодно в целом соответствует имеющемуся в РФ потенциалу декарбонизации. Задача амбициозная, но выполнимая, соглашается замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Правда, реализовать ее, по мнению экспертов, можно лишь при условии максимально благоприятного госрегулирования.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.