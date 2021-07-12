В России появится единое тарифное законодательство

12 июля. FINMARKET.RU - В России появится единое тарифное. Оно будет распространяться на такие сферы, как ЖКХ, электроэнергетика, газоснабжение, связь и железнодорожный транспорт. Подготовленная ФАС первая в России концепция долгосрочного тарифного регулирования уже утверждена правительством, пишут "Известия"

Для реализации предусмотренных документом принципов регулирования будет сформирована законодательная база, ее основой станет принятие единого тарифного закона. В числе прочего в нем будут закреплены права и ответственность потребителей и ресурсоснабжающих компаний при формировании тарифов и их применении на практике, рассказали "Известиям" в ФАС. Также в законе пропишут общие для всех сфер принципы регулирования, единый понятийный аппарат и методологию. Единый тарифный закон сейчас дорабатывается.

Документ станет своеобразной конституцией — встанет во главу угла тарифного регулирования, отметили в антимонопольной службе. Там добавили, что все положения концепции в один закон уместить невозможно, поэтому параллельно готовятся изменения в существующие правительственные постановления, акты, отраслевые законы.

Концепция предполагает запрет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение минимум трех лет. Срок может быть увеличен по заявкам органов регулирования или компаний, отметили в ФАС.

Также в числе изменений — сохранение РСО всей дополнительной прибыли (экономии) на инвестиционные мероприятия. Сегодня сэкономленные средства вычитаются из тарифов на следующий год — у компаний нет стимула в оптимизации, получаются тарифные «качели», уточнили в антимонопольной службе. Для внедрения этих изменений, например, нужно внести поправки в правительственные постановления об основах ценообразования в каждой из сфер.

В планах также выстраивание системы мер господдержки регулируемых отраслей экономики (в том числе посредством разработки нацпроектов), снижение барьеров для доступа на эти рынки новых участников, установление экономически обоснованных тарифов, в том числе с применением "эталонного" принципа их формирования, и создание единой тарифной платформы.