Минпромторг предложил вложить в развитие авиастроения 1,84 трлн руб.

12 июля. FINMARKET.RU -разработал план создания линейки "конкурентоспособной продукции авиационной промышленности". Проект, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов, пишет "Коммерсант" . В первую очередь речь идет о выводе на рынок Ил-114, МС-21 и "Байкала" (ЛМС-901). Также в планах поставок паспорта проекта от 28 мая фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.

Министерство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90%.

Суммарные поступления от налогов и сборов поставочной программы по самолетам достигнут к концу периода 450 млрд руб., говорится в документе.

Реализация проекта потребует около 1,84 трлн руб. на 2021-2030 годы. Около 244 млрд руб. из этой суммы - средства федерального бюджета, причем треть (79,48 млрд руб.) значится как уже предусмотренная, но Минпромторг предлагает дополнительно выделить из бюджета 165 млрд руб. в 2025-2030 годах.

Основную часть средств - более 1,59 трлн руб.- планируется привлечь до 2030 года из ФНБ. В этом году речь идет о 9,4 млрд руб. Еще 537,9 млрд руб. хотят привлечь до 2024 года, свыше 1 трлн руб.- с 2025 по 2030 год.

Эксперты считают, что намеченные объемы производства вряд ли найдут спрос на рынке, а сам проект называют слишком амбициозным.