Минпромторг предлагает направить 127 млрд руб. на локализацию СПГ-оборудования

9 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг разработал план поддержки российских производителей СПГ-оборудования, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, пишет "Коммерсант" . Ожидаемый результат - увеличение доли отечественного оборудования в СПГ-проектах на территории РФ до 40% уже к 2024 году, а к 2030 году - до 80%, следует из паспорта проекта "Прорыв на рынке СПГ". Общая стоимость плана Минпромторга оценивается в 127,37 млрд руб. на 2021-2030 годы.

Из федерального бюджета предлагается выделить в общей сложности 37,58 млрд руб. Причем на период 2021-2024 годов бюджетом уже предусмотрено 6,37 млрд руб., но Минпромторгу не хватает еще 12,2 млрд руб. Средства направят на НИОКР и производство пилотных партий.

Большая часть инвестиций - 89,79 млрд руб.- будет покрыта из неназванных внебюджетных источников. Вероятно, речь идет об инвестициях самих предприятий. Сейчас компетенции по производству СПГ-оборудования сконцентрированы, в частности, на предприятиях "Росатома", "Роскосмоса", группы ГМС, группы ОМЗ.

По плану министерства, к 2024 году предприятия РФ должны запустить серийное производство по десяти видам оборудования для средне- и крупнотоннажного производства. Цель на 2030 год - "серийное производство по 18 направлениям". Среди указанных позиций - компрессоры, детандеры, криогенные центробежные насосы, утилизаторы тепла газовых турбин и спиральновитые теплообменники.

Вторая часть проекта посвящена запуску испытательных стендов. Стенд по испытанию оборудования для средне- и крупнотоннажного производствана площадке "Росатома" будет запущен в четвертом квартале текущего года. В документе раскрыты тарифы на испытания на этом стенде. Испытание насосов отгрузки будет стоить не более 3,2 млн руб. за единицу оборудования, испытание компрессора отпарного газа - не более 4,1 млн руб., жидкостного детандера - не более 10,3 млн руб.