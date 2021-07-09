Рыбная гастрономия может подорожать на 5-15%

9 июля. FINMARKET.RU - Производители рыбной гастрономии и пресервов предупредили о повышении цен на 5-10% из-за роста стоимости сырья, сообщили "Коммерсанту" . в сети "Верный" (управляет более чем 930 магазинами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и др.). Собеседник газеты в другой крупной торговой сети подтвердил, что поставщики рыбных продуктов уведомляют о повышении цен в пределах 15% в зависимости от наименования. "Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта",- перечисляет источник "Коммерсанта". В "Верном" также отметили, что свежемороженый минтай на прошлой неделе подорожал почти на 7%.

Коммерческий директор "Верного" Антон Бахарев говорит, что сеть договаривается с поставщиками о снижении заявленного роста цен или о переносе сроков повышения. Кроме того, добавляет он, было повышение цен на сельдь и небольшой рост стоимости иваси. Как следует из данных Росрыболовства, скумбрия в оптовом звене в центре страны сегодня стоит в среднем 193 руб. за 1 кг, что на 37,85% выше, чем годом ранее.на сельдь за тот же период увеличились на 61,76%, до 110 руб. за 1 кг.

Эксперты отмечают, что только лососевые за последний год подорожали на треть, и ждут осенью роста цен на красную икру на 30% год к году

Между тем в Росрыболовстве считают, что предпосылок для роста стоимости пресервов и консервов нет. Во-первых, выросли объемы добычи тихоокеанской сельди, так как на ее промысел в большей степени был ориентирован флот в связи с введением Китаем ограничений на ввоз минтая. Во-вторых, уточняют в агентстве, на Дальнем Востоке начинает подходить к активной фазе лососевая путина, к 7 июля добыто более 41 тыс. тонн, что в пять раз превышает уровень 2019 года.