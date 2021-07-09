В КоАП внесут штрафы за загрязнение воздуха

9 июля. FINMARKET.RU -разработало законопроект "О внесении изменений в КоАП", которым предлагается ввести ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Документом предлагается ввести наказание за отказ в представлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, обеспечении доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, непредставление предложений по квотам выбросов, отказ в разработке и реализации планов мероприятий по достижению квот в случае невозможности соблюсти установленные нормативы. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, пишут "Известия"

Должностных лиц предлагается наказывать штрафом в размере 20 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 200 тыс. При повторном нарушении штраф составит до 500 тыс. рублей.

Информацию о разработке документа "Известиям" подтвердили в Минприроды. Как пояснили в ведомстве, новые нормы подготовлены по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

"В частности, мы предлагаем дополнить ст. 8.21РФ новыми частями, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований законодательства о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный. Например, отвечать по закону за отказ в представлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха или за отказ в разработке и реализации планов по достижению квот", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что Минприроды выступает за то, чтобы все - независимо, индивидуальный это предприниматель или юридическое лицо - внимательно относились к тому, что выбрасывают их предприятия в воздух. И в случае нарушений нести ответственность. "Крайний срок внесения законопроекта в правительство - 30 октября", - уточнили в пресс-службе, отметив, что после этого он будет направлен в Госдуму.

Поддержать инициативу готовы в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, где считают, что ее нужно принять как можно скорее. Эксперты законопроект также поддерживают, однако подчеркивают, что наказание не должно быть декларативным.