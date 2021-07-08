Треть компаний в РФ отмечает высокую текучесть кадров

8 июля. FINMARKET.RU - Треть работодателей в России (33%) отмечают в своих компаниях высокий или средний уровень текучести кадров, говорится в результатах совместного исследования аналитического центра НАФИ и Лаборатории исследования рынка труда Высшей школы экономики (ВШЭ).

Неудовлетворенность уровнем заработной платы - самая распространенная причина увольнения сотрудников, так считают 43% представителей компаний, говорится в результатах опроса, пишет "Независимая газета" . Другие причины увольнений, такие как несоответствие знаний и навыков должностным обязанностям, неудобный график работы, сложные отношения в коллективе, набрали всего от 10 до 16%.

Низкий уровень зарплаты уже многие годы остается одной из основных причин ухода сотрудников, и в 2020 году ситуация не стала лучше, сказала замзаведующего лабораторией исследований рынка труда ВШЭ Лариса Смирных. По ее словам, адаптируясь к кризису, в 2020 году около 16% компаний в России снижали размеры премий или зарплат.

Такие выводы контрастируют со статистикой Росстата, который фиксирует рост зарплат в стране даже в условиях пандемии. По данным ведомства, среднемесячная начисленная зарплата в апреле 2021 составила 56,6 тыс. руб., это на 13,8% больше, чем в апреле 2020-го (годом ранее по сравнению с апрелем 2019-го рост составил 1%).

Зарплаты зарплатам рознь, и если средняя в добыче полезных ископаемых составила в апреле 105,8 тыс. руб., в воздушном и космическом транспорте - 136 тыс., в добыче нефти и природного газа - 172 тыс. При этом средняя в образовании составила 41 тыс., в производстве мебели, например, 32,6 тыс., а пошиве одежды - 22,8 тыс. руб.

Однако в стране огромное число людей, получающих минимальные зарплаты. По данным расчетов РИА Рейтинг, в 2020 году доля сотрудников с зарплатой менее 15 тыс. руб. в образовании составляла 20,7%, в здравоохранении - 11,1%, на транспорте - 10%, в строительстве - 6,7% и даже в нефтянке есть такие люди - около 1%. Больше всего доля таких зарплат в бытовых услугах - 28,7%. А по экономике в целом ниже 15 тыс. руб. в месяц получает каждый десятый работник.

Опрос НАФИ и ВШЭ свидетельствует о высокой неудовлетворенности уровнем зарплаты, сказала "НГ" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева. "Одной из причин увольнения по собственному желанию является тот факт, что сотрудник, сформировав навыки в организации, не находя перспектив зарплатного и карьерного роста, пытается перейти в другую компанию с лучшими перспективами. Это нормально: мотивирующая функция зарплат быстро угасает, в сложившихся условиях давления пандемических особенностей - еще больше. Поиск новой работы в данном случае - нормальное явление", - считает эксперт.