МФО наращивают размещение облигаций

8 июля. FINMARKET.RU - Микрофинансовые компании (МФК) активизировались на рынке публичного капитала - объемоблигаций в 2021 году может быть втрое выше, чем в 2020 г., пишет "Коммерсант"

В ближайшие недели выпуститьпланируют "Займер", "МигКредит", МФК ЦФП, "Лайм-займ", ГК Eqvanta, WebBankir, "Viva Деньги". Всего компании рассчитывают разместить бумаги на 2,6 млрд руб. Это значительно превышает прогнозы, которые полгода назад были на уровне 1,7 млрд руб. . Всего с начала года с учетом уже проведенных размещений объем облигаций МФК может составить 4,6 млрд руб. уже по итогам июля.

Сами компании, размещающие облигации, подчеркивают, что это более выгодный и стабильный инструмент финансирования, особенно в условиях необходимости регулярных инвестиций в развитие. Привлеченные по договорам займов средства дороже для МФК (ставки доходят до 18-20% годовых), чем привлеченные через размещение облигаций (под 12-13% годовых), поясняет гендиректор "Займера" Роман Макаров (в 2021 году компания планирует разместить облигации на 1,3 млрд руб.).

Однако облигации МФК доступны лишь квалифицированным инвесторам. "Из-за недостаточной осведомленности о деятельностив любой нештатной ситуации на рынке неквалифицированные инвесторы могут спровоцировать риск bank run,- поясняет Макаров.- А это недопустимо в ситуации экономической нестабильности".

Кроме того, возможность размещать средства по договору займа жестко ограничена порогом входа в 1,5 млн руб., и в реальности приток денег оказывается не таким интенсивным, заключает он, указывая, что развитие бизнеса требует единовременно привлеченных крупных сумм в сотни миллионов рублей. Также облигации выпускаются на 3 года, тогда как средний срок вклада в МФО составляет 1,5-2 года, добавляет финансовый директор WebBankir Илья Соловий.