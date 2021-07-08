В России может измениться система начисления страхвзносов на высокие зарплаты

8 июля. FINMARKET.RU - Со следующего года в России может измениться система начисления страховых взносов на высокие. Правительство обсуждает вероятность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу - 22%. Об этом "Известиям" рассказали два источника, близких к кабмину.

Сегодня взносы по полному тарифу (22%) в ПФР платятся с зарплат до 1,465 млн рублей в год (примерно 122 тыс. рублей в месяц). С превышения этой планки в Пенсионный фонд идет только 10%. Такой порядок был введен в 2012 году по инициативе уходившего тогда с поста президента Дмитрия Медведева (до этого к заработку выше предельной величины применялся нулевой тариф). Общая же ставка страховых взносов во внебюджетные фонды была сокращена с 34% до 30% (в том числе для платежей в ПФР с 26 до 22%), а для отдельных категорий плательщиков - до 20%. Это рассматривалось как снижение налоговой нагрузки на бизнес.

В условиях пандемии в 2020 году президент Владимир Путин снизил размер страховых взносов для компаний МСП с 30% до 15%, а для IT-фирм - с 15% до 7,6%. Впрочем, параллельно был увеличен налог на доходы физлиц, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год, - с 13% до 15%.

К идее увеличить нагрузку на труд высокооплачиваемых сотрудников власти вернулись на заседании бюджетной комиссии в июле 2021 года, сообщили источники "Известий". По их словам, правительство рассматривает возможность более резко, чем обычно, повысить планку оклада, с которого работодатели отчисляют 10% в ПФР.

Если одномоментно и резко увеличить лимит, рассказали собеседники "Известий", то вырастет объем поступлений в ПФР. При этом, по их словам, конкретные параметры еще неизвестны, их предстоит установить. Также эта донастройка позволит реализовать запрос на социальную справедливость, подчеркнул один из источников "Известий".

Впрочем, нельзя считать, что вопрос с повышением решен, уточнил один из источников "Известий". Проблема в том, что, "поставив на бюджете ПФР небольшую заплатку сейчас, в будущем можно получить дыру за счет повышения пенсионных обязательств государства".

По оценкам экспертов, повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли. Как отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов, повышение планки будет иметь весьма ограниченный эффект на объем поступлений в ПФР, так как на сегодня свыше 1,4 млн руб. в год в России зарабатывают около 7% граждан, или 5 млн человек.