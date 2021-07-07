Инфляция в июне в РФ замедлилась до 0,69%

В России в июне рост потребительских цен замедлился до 0,69% после 0,74% в мае, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,5%

7 июля. FINMARKET.RU - В июне 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,69% после повышения на 0,74% в мае, на 0,6% - в апреле, роста на 0,7% в марте и 0,8% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-июне т.г.в РФ составила 4,19%.

В июне 2020 г. инфляция составляла 0,22%, с начала года - 2,63%.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 6,5% после 6,02% в мае.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,64%, при этом плодоовощная продукция выросла в цене на 2,35%, непродовольственные товары подорожали на 0,68%, услуги стали дороже на 0,76%.

Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 9 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Тверской области (на 1,3%) и Севастополе (на 1,2%) в связи с удорожанием продуктов питания на 2,5% и 1,9% соответственно.

В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге - на 0,9% (с начала года - прирост цен составил 3,9% и 4,7% соответственно).

Консенсус-прогноз по инфляции на2021 года равнялась 0,6%; годовая инфляция, составив 6,5% также превысила прогноз в 6,4%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 5,7% с 4,9% по опросу в конце мая, 4,6% в конце апреля и 4,2% в конце марта. Это уже значительно выбивается из действующего интервального прогноза ЦБ на 2021 год (4,7-5,2%).

В 2022 году аналитики прогнозируют инфляцию на уровне таргета - 4,0% (3,9% по опросу месяц назад), прогноз Минэкономразвития и ЦБ - также 4,0%.

Строительные материалы в июне подорожали на 6,75%, по сравнению с июнем 2020 года рост составил 23,9%, за полугодие -19,63%. Так, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные подорожали на 19,2%, доски обрезные - на 15,7%, металлочерепица - на 12,3%, еврошифер - на 6,8%, рубероид - на 5,7%, кирпич красный - на 4,6%, стекло оконное - на 3,7%.

Цены на легковые автомобили иностранных марок, велосипеды дорожные для взрослых и мотоциклы выросли на 0,8-1,3%.

Мебель, посуда, ковры и ковровые изделия в среднем подорожали на 0,8-1,6%.

В июне среди услуг туризма и отдыха подорожали: поездка на отдых в Турцию - на 38,9%, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 10,7%, санатории - на 6,5%, экскурсионные туры по России - на 0,7%. В то же время поездки на отдых в ОАЭ стали дешевле на 1,3%.

Цены на проживание в гостиницах 1* и 2* увеличились на 5,6% и 4,2% соответственно, хостелах - на 2,9%. Одновременно цены на проживание в гостиницах 3* и 4*-5* снизились на 2,5% и 6,3% соответственно.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли цены на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования - от 2,7% до 23,8%, авиаперелет экономическим классом - на 1,8%, проезд в такси - на 1,1%, аренду автомобиля - на 0,8%.

Также в июне подорожали междугородная и городская телефонная связь - на 3,6% и 1,6% соответственно, установка пластиковых окон - на 2,8%.

В июне прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции, в частности, составил: на свеклу столовую - 58,4%, морковь - 37,0%, картофель - 20,3%, капусту белокочанную свежую - 14,3%. Вместе с тем цены на огурцы снизились на 21,8%, помидоры - на 16,2%, бананы - на 4,5%.

Крупа гречневая в среднем по России подорожала на 1,7%, на сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,8%.

Прирост цен на масло подсолнечное в среднем по России составил 0,5%, яйца куриные в среднем по России подешевели на 12,2%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: майонез - на 2,7%, рыба живая и охлажденная - на 2,4%, баранина (кроме бескостного мяса), печень говяжья, маргарин, карамель, ужин в ресторане - на 1,6-1,9%, свинина бескостная, рыба соленая, маринованная, копченая, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, мясные для детского питания, крупы овсяная и перловая, горох и фасоль, конфеты шоколадные, молоко сгущенное с сахаром, мороженое сливочное - на 1,2-1,5%.

Вместе с тем цены на пшено и отдельные виды алкогольных напитков снизились на 0,1-0,4%.