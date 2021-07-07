ФНС определит нуждающихся в помощи государства

7 июля. FINMARKET.RU - Минтруд подготовил поправки в закон "О государственной социальной помощи". Документ предлагает усовершенствовать порядок оказания поддержки малоимущим гражданам, которую они смогут получить даже без подачи соответствующего заявления, если подпадут под критерии ее оказания.

"Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи Федеральная налоговая служба инициативно передает по гражданину и членам его семьи информацию в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, где информация дополняется сведениями о получаемых пособиях и пенсиях каждого члена семьи, рассчитывается среднедушевой доход и определяется степень нуждаемости для принятия решения об оказании дальнейшей поддержки", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, которая имеется в распоряжении "Известий"

Кроме того, там уточняется: если у гражданина будет выявлена нуждаемость по доходам, то к нему будет применен "имущественный критерий". Получит он пособие или нет, будет зависеть от оценки имущества (движимого и недвижимого), которое принадлежит ему или его семье. До сих пор в законодательстве этого оценочного фактора не было, как и участия в этом процессе

В настоящее время, чтобы получитьгосударства, россиянам при подаче заявления достаточно паспортных данных, номера СНИСЛ, контактного телефона, сведений о зарплате, информации о периодах трудовой деятельности, а также для пенсионеров сведений о сумме назначенной пенсии. Помимо этого, необходимо сообщить о фактах лишения родительских прав, ограничении дееспособности или о признании недееспособным.

Как сообщили изданию в пресс-службе Минтруда, планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму до 30 сентября этого года.

"Законопроект подготовлен в рамках работы по созданию социального казначейства. Благодаря его принятию, станет возможным проактивное информирование граждан о доступных мерах поддержки. Это ускорит в том числе их назначение. При принятии федерального закона можно будет через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) получать данные о доходах гражданина и его имуществе, которые уже содержатся в различных информационных системах", - пояснили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

В Госдуме заявили о готовности изучить инициативу. При этом депутаты убеждены, что "имущественный критерий" не должен отсекать граждан от госпомощи. Эксперты, в свою очередь, считают, что с участием ФНС обмануть государство будет гораздо сложнее.