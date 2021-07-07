Доходы граждан не успевают за тарифами ЖКХ

7 июля. FINMARKET.RU -населения не успевают за удорожанием коммунальных услуг в стране. Жители российских городов-миллиоников - за редким исключением - тратят на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) все большую часть семейного бюджета: от 6% до почти 13% в зависимости от региона, подсчитали в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ). По данным фонда "Общественное мнение" (ФОМ), около трети граждан считают рост стоимости коммунальных услуг заметным.

Еженедельные опросы, проводимые ФОМ ("Доминанты"), показывают, что около трети опрошенных россиян стабильно называют рост стоимости ЖКУ в стране заметным. Специалисты ИПЕМ, в свою очередь, проанализировали изменение расходов населения на коммунальные услуги в крупнейших городах страны - в 15 миллионниках, пишет "Независимая газета"

Ссылаясь на данные статистики, институт обратил внимание на то, что номинальный (без учета инфляции) рост доходов населения в 2020 году составил всего около 1% и сильно, в разы, "отстал от темпов индексации платы за коммунальные услуги (в среднем более 4%)".

Как показали результаты исследования, среди 15 городов-миллионников "минимальный прирост совокупной платы за ЖКУ в 2021 году ожидается в Перми (1,6%), Новосибирске (2,8%) и Уфе - 2,8%, а максимальный - в Омске (5,8%) и Воронеже - 5,5%". По оценкам ИПЕМа, "темп прироста платы за ЖКУ превысит окончательные предельные значения индексов платы в трех городах: это Санкт-Петербург, Челябинск, Самара".

Судя по материалам, наименьшую нагрузку на бюджеты несут жители обеих столиц - примерно от 6 до 7%, а наибольшую - жители Омска и Волгограда (почти 13%). Во всех проанализированных городах, за исключением Москвы, доля доходов населения, уходящих на ЖКУ, по сравнению с прошлым годом увеличилась.

Как пояснила "НГ" директор проектов ФОМ Людмила Преснякова, доля расходов наварьируется в зависимости от благосостояния семьи: чем ниже доход - тем, что логично, выше эта доля. "Но все равно она не превышает расходы на питание и основные нужды даже у относительно бедных, - добавила социолог. - Хотя могут быть ситуации, когда такие расходы сопоставимы, у самых малообеспеченных пенсионеров иногда такое возможно".

Также величина доли расходов на ЖКУ в бюджетах домохозяйств зависит от климатических условий и преобладания в регионах городского населения, где уровень проникновения коммунальных услуг выше, чем на селе, добавила доцент Российского экономического университета Ольга Лебединская.