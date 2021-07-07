На туррынок возвращаются дисконтные предложения

7 июля. FINMARKET.RU - Открытие полномасштабного авиасообщения с Турцией привело к возвращению на рынок горящих туров с дисконтом с вылетом через два—пять дней. Об этом "Коммерсанту" рассказал представитель Национальной сети туристических агентств Игорь Блинов. Гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук говорит, что горящие туры доступны с прошлой недели, скидки достигают 40%. Сложившуюся ситуацию участники рынка объясняют тем, что россияне стали откладывать покупку туров и операторы вынуждены снижать цены.

Формат горящих туров был привычным в 2000-х годах, когда на них приходилось 20% продаж. К 2017 году горящие туры фактически пропали с рынка.

Один из собеседников “Коммерсанта” на туристическом рынке отмечает, что многие путешественники отказываются от бронирований из-за новостей об очередях в аэропортах и отелях.

Сацук отмечает, что после всплеска бронирований на фоне возобновления с 22 июня полномасштабного авиасообщения сейчас наблюдается охлаждение — число бронирований сократилось на 15%. Средний чек одновременно опустился со 112 тыс. до 105 тыс. руб. Представитель туроператора "Интурист" Дарья Домостроева соглашается, что цены на рынке в среднем снизились: минимальная стоимость недельного тура сократилась на 17%, до 29 тыс. руб. По ее словам, продажи пока не восстановились до уровня 2019 года.

В Level.Travel добавляют, что спрос на Турцию снижается из-за требований об обязательном ПЦР-тестировании невакцинированных туристов. Кроме того, для россиян открываются другие направления.

В тое же время часть трендов на туристическом рынке способствует увеличению интереса к Турции. В частности, спрос поддерживает непогода на Кубани и массовая изоляция россиян на Кубе.