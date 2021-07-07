Бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом 353 млрд руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Действующий закон о федеральном бюджете предполагает дефицит казны в размере 1,25 трлн рублей (2,4% ВВП) в 2022 году и 1,41 трлн (1,1% ВВП) в 2023 году. Превышение расходов над доходами было запланировано и на 2021 год: оно должно было составить 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП. Однако финансовый результат января-мая, когдабыл исполнен с профицитом в размере 300 млрд, позволил аналитикам прогнозировать превышение доходов над расходами по итогам года. Основными причинами этого стали набирающее обороты восстановление экономической активности России и высокие темпы прироста нефтегазовых доходов. По ожиданиям экономистов, в 2021 году федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в 200-700 млрд рублей, или 0,2-0,6% ВВП.

Благоприятная конъюнктура дала основание и для корректировок параметров бюджета на 2022-2023 годы, следует из основных характеристик казны, подготовленных Минфином. Так, согласно документу, пишут "Известия" , в 2022 году превышение доходов над расходами составит 353,4 млрд рублей. Это станет возможным благодаря увеличению поступлений, которые вырастут на 2 трлн относительно заложенного в закон о бюджете уровня (с 20,6 трлн до 22,6 трлн). Впрочем, расходы тоже планируется нарастить, но в меньшем объеме, с 21,8 трлн до 22,3 трлн рублей.

При этом ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что сальдо федерального бюджета будет отрицательным вплоть до 2024 года.

Из предварительных проектировок ведомства следует, что в 2023 году дефицит федеральной казны сохранится, однако будет почти в семь раз меньше, чем предполагалось в законе о бюджете. Он составит лишь 207,9 млрд. Расходы в этот период достигнут 24 трлн, а доходы - 23,8 трлн рублей. А в 2024 году превышение трат над поступлениями окажется несколько больше и составит 304 млрд рублей, следует из документа. Расходы прогнозируются в размере 25,3 трлн, а доходы - 25 трлн рублей.

В Минэкономразвития заявили, что улучшение макропрогноза позволит повысить оценку доходов бюджета в дальнейшем. Проектировки содержат точку зрения Минфина и могут быть скорректированы, заявили эксперты.