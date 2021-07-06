Продажи авто в РФ в июне выросли на 28,7%

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне выросли на 28,7% в годовом выражении, а к "доковидному" июню 2019 года - на 9,8%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. АЕБ повысила прогноз роста рынка авто в РФ на 2021 год до 9,8%

6 июля. FINMARKET.RU -новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2021 года выросли на 28,7% - до 157,808 тыс. машин по сравнению с 122,622 тыс. в июне 2020 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее сообщалось, в мае продажи подскочили на 133,8%, или в 2,3 раза, по сравнению с "черным маем" 2020 года

В 1-м полугодии продажи авто выросли на 36,9% - до 870,749 тыс. машин по сравнению с 635,959 тыс. в январе-июне 2020 года.

При этом продажи авто в июне 2021 года выросли к июню "докоронавирусного" 2019 г. на 9,8%. В 1-м полугодии рост доковидному 2019 году составил 5,1%.

"Динамика рынка превышает ожидания. Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на. Ситуация с COVID-19 ухудшается, но мы надеемся, что полного локдауна удастся избежать. Несмотря на сложности с поставкой полупроводников и повышение цен на металл, нам представляется, что удастся не допустить резкого падения продаж в 2021 году и в ближайшие месяцы мы увидим коррекцию",- отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, чьи слова приводятся в сообщении Ассоциации.

Комитет позитивно смотрит на развитие рынка в этом году и, как объявлялось ранее, обновляет годовой прогноз продаж: в 2021 году будет продано 1,756 млн легковых автомобилей, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущим годом, отметил Штэрцель. "Это означает, что мы скорректировали свой прогноз с 2,1% на 9,8%", - подчеркнул он.

Первенство по популярности у российских автомобилистов в июне, как и в мае, заняла модель Lada Granta с количеством проданных авто 14,133 тыс. (по сравнению с июнем 2020 года продажи выросли на 23%).

На 2-м месте в прошлом месяце была модель Lada Vesta. За минувший месяц было продано 11,932 тыс. авто этой марки, что на 33% больше, чем годом ранее. На 3-м месте - Hyundai Creta - 7,315 тыс. (+14%).

В десятку также вошли Hyundai Solaris - 7,206 тыс. (рост в 1,9 раза), Kia Rio - 6,434 тыс. (-20%), VW Polo - 6,080 тыс. (+22%), Lada Niva - 5,399 тыс. (+28%), Skoda Rapid PA II - 4,922 тыс. (рост в 3,2 раза), Renault Duster - 4,875 тыс. (рост в 1,9 раза), Lada Largus VP - 3,982 тыс. (+18%).

Среди лидеров продаж по маркам автомобилей в июне первые 10 позиций занимают: Lada (40,096 тыс., +43%), Hyundai (19,204 тыс., +44%), Kia (18,801 тыс., +11%), Renault (13,265 тыс., +24%), VW (10,220 тыс. +35%), Skoda (10,063 тыс., +38%), Toyota (7,541 тыс., +2%), ГАЗ (4,637 тыс., +23%), Nissan (4,100 тыс. -4%), Haval (3,509 тыс. +143%),

Согласно данным АЕБ, российский автопроизводитель "Соллерс Авто" снизил продажи автомобилей в РФ в 1-м полугодии 2021 года на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 21,481 тыс. штук. По сравнению с 2020 г., во 2-м квартале которого вводились масштабные ограничения против COVID-19, рост продаж группы в 1-м полугодии составил 28,5%.

В июне в РФ было продано 2,816 тыс. автомобилей "УАЗ" (-10,3% к 2019 г. и +1,7% к 2020 г.) и 1,77 тыс. коммерческих Ford Transit - на 64,8% больше, чем в июне 2019 г., и на 62,7% больше, чем в июне прошлого года.

Ключевой игрок российского автомобильного рынка "АвтоВАЗ", несмотря на приостановки производства из-за дефицита чипов, ранее отчитался о положительных результатах продаж. За июнь компания реализовала в РФ 40,096 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada (+30,2% к 2019 г. и +43,1% к 2020 г.), за 1-е полугодие - 200,219 тыс. шт. (+14,9% к 2019 г. и +51% к 2020 г.)