Банки попросили бизнес предупреждать о нетипичных сделках

6 июля. FINMARKET.RU - Предпринимателей попросили сообщать банкам о нетипичных сделках.ожидают от МСП предварительного согласования с ними отдельных сделок и операций, которые нехарактерны для регулярной деятельности компаний. Это сделает работу малого и среднего бизнеса прозрачной и понятной для кредитных организаций, рассказал "Известиям" вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

По его словам, если банк замечает, что проходящие через счет платежи не имеют отношения к затратам, характерным для деятельности клиента, и не соответствуют заявленной при открытии работе, то кредитная организация обязана запросить цель и характер переводов. Поэтому уведомительный характер общения с банком и планирование, а не создание причины отказа - лучший вариант решения для бизнеса, подчеркнул Войлуков.

Ранее этот вопрос обсуждался на площадке ассоциации в ходе дискуссии о платформе "Знай своего клиента. Процедуры реабилитации бизнеса".

Платформа "Знай своего клиента" (ЗСК), запуск которой планируется в 2021-2022 годах, будет создана на базе ЦБ. Она позволит распределить клиентов банков по зонам риска в проведении операций, подпадающих под понятие "отмывание доходов, полученных незаконно, и финансирование терроризма". Доступ к системе получат все кредитные организации, что позволит им снизить нагрузку на прозрачныйи сконцентрироваться на сомнительном, считают в регуляторе.

В ЦБ не ответили на вопрос "Известий", поддерживает ли регулятор рекомендации. Банк России работает над запуском платформы "Знай своего клиента", которая позволит радикально снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, отметили в его пресс-службе.

Крупнейшие финансовые организации поддержали эту рекомендацию. Эксперты согласны, что предварительноепоможет снизить риск блокировок, однако отметили, что это усложняет привычные бизнес-процессы.