НПФ инвестируют в акции стратегически

6 июля. FINMARKET.RU - Только половина из вложений пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в акции носят рыночный характер. Это следует из расчетов "Коммерсанта" на основе данных топ-10 фондов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), на которые приходится более 95% всех пенсионных накоплений.

По оценке "Коммерсанта", на начало года общие вложения крупнейшихв акции составляли 180 млрд руб. По данным ЦБ, все фонды на эту дату вложили в долевые инструменты 184 млрд руб. (6,2% пенсионных накоплений). Однако, исходя из детального анализа портфелей, не менее 90 млрд руб. относится к стратегическим инвестициям, т. е. к крупным вложениям, которые обусловлены не столько рыночной конъюнктурой, сколько интересами собственников.

Таким образом, рыночныев акции составили менее 88 млрд руб. (3% от средств по ОПС).

Нынешние регуляторные требования позволяют НПФ вкладывать до 40% пенсионных накоплений в акции при условии включения этих бумаг в индексы Московской биржи и в котировальный список высшего уровня. В первичном размещении (IPO) НПФ могут участвовать только при условии, если его объем превышает 50 млрд руб. Ни в одном из последних размещений на Московской бирже - "Совкомфлота", "Самолета" и "Сегежи" - объем не дотягивал до этого уровня.

Однако, полагают эксперты, без увеличения доли акций в портфелях фонды рискуют остаться сберегающим и малополезным институтом, не позволяющим рассчитывать их клиентам на приемлемую доходность.