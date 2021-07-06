В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тыс. руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Российская Трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет Пенсионного фондана 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В РФстраховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 г.индексации должен составить 5,9%, в 2023 г. - 5,6%, в 2024 г. - 5,5%. В результате среднегодовой размер страховойпо старости неработающих пенсионеров составит в 2022 г. 18447 руб., в 2023 г.- 19399 руб., в 2024 г. - 20388 руб.

С 1 января 2022 г. размер пенсионного коэффициента для неработающих пенсионеров предлагается установить на уровне 104,69 руб., в 2023 г. - 110,55 руб., в 2024 г. - 116,63 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6401 руб. 10 коп., пишет "Российская газета"

Как планируется, в 2022 г. страховые пенсии в РФ будут получать 39,57 млн чел.; в 2023 г. - 38,93 млн чел.; в 2024 г. - 38,86 млн человек.

Социальные пенсии должны вырасти с 1 апреля 2022 г. на 7,7%, с 1 апреля 2023 г. - только на 0,3% и с 1 апреля 2024 г. - на 9,0%. Социальные пенсии, которые могут назначаться по инвалидности, а также тем, у кого нет страхового стажа, будут в 2 раза ниже страховых. Размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан (ЕДВ) и соцпособий на погребение будут проиндексированы с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год: в 2022 г. - на 4,3%, в 2023-2024 гг. - на 4,0%.

Ко Дню Победы инвалиды и участники ВОВ будут получать ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. руб.

Пенсионный возраст, дающий право на получение пенсионных накоплений, сохранен на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты.

С 2022 года начнут осуществляться выплаты за счет средств пенсионных накоплений женщинам 1967 года рождения, формировавшим пенсионные накопления весь период с начала введения накопительной системы. Расходы на выплату накопительной пенсии на 2022 год запланированы в сумме 3,5 млрд руб. В 2023-2024 гг. указанные расходы увеличатся до 5,5 млрд руб. и 7,2 млрд руб. соответственно. На единовременную выплату пенсионных накоплений в 2022 году предусмотрено 30,2 млрд руб., в 2023-2024 гг. расходы на единовременную выплату составят соответственно 29,3 млрд руб. и 28,4 млрд рублей.

Срочная пенсионная выплата в 2022 году запланирована в сумме 1,2 млрд руб., в 2023 г. - 1,4 млрд руб., в 2024 г. - 1,6 млрд руб. На выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в бюджете ПФР предусмотрено 4,2 млрд, 4,3 млрд и 4,6 млрд руб. соответственно.