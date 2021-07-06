Минтруд предлагает отказаться от существующей схемы соцстрахования

6 июля. FINMARKET.RU -России предлагает отказаться от практики "перекрестного" финансирования внутри самого Фонда социального страхования (ФСС) - и вместо этого предоставлять средства на покрытие дефицитов по отдельным видам соцстраха из бюджета. Об этом свидетельствует проект поправок к статьям 19 и 24 ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" опубликован министерством на портале regulation.gov.ru.

Сейчас российские работодатели платят в бюджет ФСС взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9% фонда оплаты труда для большинства компаний) и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (зависят от класса профессионального риска, от 0,2% до 8,5% ФОТ). Несмотря на большие сборы в страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, расходы по нему в последние годы регулярно превышают доходы. Так, как пояснили "Коммерсанту" в Минтруде, с 2017 года этот вид страхования был профицитным только в 2018 году (1,9 млрд руб.), а в остальные годы дефицит составлял от 1,5 млрд до 3,1 млрд руб. В 2020 же году дефицит в этом виде из-за оплаты больничных в пандемию достиг 212,2 млрд руб.

Минтруд ожидает, что дефицит сохранится и в 2021 году (55 млрд руб.), и страхование больничных вернется к профициту только в 2022-2023 годах (15,3 млрд и 39,1 млрд руб. соответственно).

Страхование же от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, напротив, все это время было профицитным: сборы превышали расходы в разные годы на 23,7-35,2 млрд руб.

Как указывает Минтруд в пояснительной записке к проекту закона, с 2017 года этот профицит используется для покрытия дефицита страхования временной нетрудоспособности и в связи с материнством, так как федеральный бюджет перестал выделять на это трансферты. Между тем ст. 24 ФЗ-165 "Об основах обязательного социального страхования" предполагает, что нехватка средств по какому-либо виду социального страхования должна компенсироваться напрямую из бюджета страны, а не из бюджета фонда.

Чтобы реализовать это положение закона, Минтруд и предлагает ввести запрет на финансирование одного вида соцстраха из средств другого. При этом средства профицитов по отдельным видам соцстрахования предлагается направить на создание резерва, пояснили "Ъ" в Минтруде.

В то же время, как предполагает источник "Ъ" в правительстве, средства профицита ФСС могут в перспективе быть потрачены и на другие цели.