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06 июля 2021 года 08:50
Судебные приставы взыщут с россиян почти 0,5 трлн руб. в пользу банков
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Владимир Гердо/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам почти полтриллиона рублей, или на 28%больше, чем в 2020 г., рассказали "Известиям" в ФССП. За 5 месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. За год количество злостных неплательщиков выросло на 1,1 млн, следует из данных службы. На начало лета наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях, рассказали в ФССП. По актуальным данным ЦБ РФ, на 1 июня объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг 992 млрд рублей, или на 134 млрд больше годичной давности. При этом доля просрочки в розничном портфеле банков на начало лета составила 4,5% против 4,7% прошлогодних. Пандемия COVID-19 и введенные ограничения повлияли на финансовое благосостояние россиян и на их возможность в срок обслуживать свои кредитные обязательства, отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. "В наибольшей зоне риска оказались граждане с действующими необеспеченными займами, а именно кредитами наличными, кредитками, POS-кредитами. На сегодня проблемы с выплатами испытывает более 6 млн граждан, - сказал Мехтиев. В крупнейших банках не исключают роста возврата долгов по кредитам физлиц через суд. Зачастую банки обращаются в суд уже после того, как работающее с ним коллекторское агентство, условно говоря, расписывается в бессилии - остается только один способ взыскать долг: с помощью судебных приставов, считает ведущий юрист компании "Парфенон" Павел Уткин. "Хотя такой метод для кредитной организации менее выгоден. Потому как период выплаты может растянуться на годы, если у должника есть проблемы, а требуемая сумма уменьшится как минимум на размеры пени и штрафов. На сам процесс уйдет от двух месяцев до года, а если речь о крупных суммах или спорах с юрлицами, то и на несколько лет", - пояснил эксперт.
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