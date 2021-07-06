Падение продаж российских аптек составило рекордные 15%

6 июля. FINMARKET.RU - По итогам 5 месяцев 2021 г.аптечных сетей сократились в натуральном выражении на 14,9% - до 2,25 млрд единиц товаров, говорится в исследовании аналитической компании DSM Group. Из него следует, что это рекордноеминимум с 2017 г. (более ранних данных нет), пишут "Ведомости"

В денежном выражении продажи у аптечных сетей за 5 месяцев т. г. сократились на 2,8% - до 578,2 млрд руб., тогда как последние 4 года этот рынок рос.

DSM Group в своем исследовании учитывала не только лекарственные препараты, но и другую представленную в аптеках продукцию. Тем не менее лекарства занимают основную долю в продажах сетей: 84% в натуральном выражении и 83,1% - в денежном.

Продажи этой категории товаров у аптек сократились больше всего - на 15,5% до 1,9 млрд упаковок (и на 3,2% - до 467,1 млрд руб. в деньгах). Реализация остальной продукции упала на 11,4% - до 361,3 млн единиц товаров и на 0,8% - до 95,1 млрд руб.

Опрошенные "Ведомостями" представители аптечных сетей данные DSM Group подтверждают. Гендиректор "36,6" Александр Кузин связывает это с наметившимся в последний год трендом: покупатели все чаще вместо большого количества дешевых препаратов покупают 1-2 более современных и эффективных. Он также отмечает активный рост онлайн-продаж. И в результате продажи аптечного ассортимента через онлайн-канал стали расти быстрее, чем в традиционной рознице. Такую тенденцию подтверждают и другие участники рынка.

Эксперты не исключают, что падение продаж в традиционной рознице продлится как минимум до конца года, а в 2022 г. ситуация будет зависеть от пандемии коронавируса.