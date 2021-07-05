В РФ появятся две системы негосударственного обеспечения пожилых

5 июля. FINMARKET.RU - В России приступают к новой пенсионной реформе. Гражданам будет предложена новая система негосударственного пенсионного обеспечения в дополнение к уже существующей.

"По сути, этот проект впитал в себя многое от проектов ИПК и ГПП и является продолжением конструктивной работы с учетом интересов всех заинтересованных сторон, прежде всего граждан России - будущих пенсионеров, - сообщил "Независимой газете" президент АНПФ Сергей Беляков. - Так, предполагается перенос в новый механизм формирования добровольных пенсионных накоплений тех налоговых стимулов, которые были предусмотрены в предыдущих проектах".

"Новая модель трансформации вберет в себя все лучшие решения и разработки, которые рассматривались в предыдущих проектах, - соглашается куратор пенсионного блока компании "Регион" Галина Морозова. - Привлечение граждан в новую систему - задача всего рынка при содействии со стороны государства, и это большая работа, в том числе просветительская".

Представители рынка объясняют, чем новая система будет отличаться от обязательного пенсионного страхования (ОПС). Главным отличием станет то, что теперь "средства будут принадлежать гражданам, а не государству", говорит Беляков. Теоретически их нельзя будет "заморозить", ссылаясь на бюджетные проблемы. "Накопления можно будет получить как в видепри наступлении пенсионных оснований, так и в виде выплат при наступлении исключительных жизненных ситуаций, перечень которых будет закреплен законодательно", - пояснил президент АНПФ.

"Предполагается, что накопления, сформированные в рамках ОПС, будут трансформированы в первый взнос на лицевой счет в рамках схемы стандартного НПО. Далее гражданин сможет самостоятельно или с помощью работодателя пополнять счет и пользоваться всеми механизмами стимулирования, что позволит к наступлению пенсионных оснований сформировать значимый капитал", - сообщил Беляков.

Новая, внедряемая система станет своеобразной пристройкой к уже существующему негосударственному пенсионному обеспечению, в рамках которого граждане уже и так формировали добровольные пенсионные накопления.

Будет стандартное НПО и классическое НПО", - сказал Беляков. Под классическим НПО понимается то, что функционирует на данном этапе: множество программ, которые сегодня есть у каждого НПФ, с разными суммами и периодами пенсионных взносов, сроками выплат накоплений согласно договорам. Кроме того, в рамках классической системы сохранятся и корпоративные пенсионные программы. "А стандартное НПО будет одинаковое у всех НПФ: одни и те же правила", - добавил он.

"Корпоративные программы предприятий и личные пенсионные счета, которые существуют в рамках НПО сейчас, сохраняются и дополняют пенсионную систему, - продолжила Морозова. - Если использовать понятные аналогии, то можно сказать, что стандартная система НПО - это как "пенсионное ОСАГО", а индивидуальное и корпоративное НПО - это как "пенсионное КАСКО".