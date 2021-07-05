Турбизнес просит пересмотреть критерии предоставления субсидий

5 июля. FINMARKET.RU - "Опора России" просит премьера Михаила Мишустина инициировать пересмотр установленных постановлением правительства правил предоставления субсидий из бюджета РФ на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, пишет "Коммерсант"

"Опора" просит исключить из числа участников конкурса государственные и муниципальные предприятия. В 2020 году, по данным организации, они получили семь грантов на общую сумму 15,6 млн руб. Такие организации и так финансируются за счет бюджетных средств, поясняет вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

Конкурс на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма проходил в ноябре 2020 года, между 474 победителями распределено 1,2 млрд руб. на софинансирование разработок новых маршрутов, приобретение необходимого оборудования, включая модульные гостиницы, средств для пунктов проката, закупки автомобилей и т. д. Сейчас идет подготовка ко второму этапу, на что выделено 2 млрд руб.

"Опора России" также предлагает отказаться от критерия оценки заявок, по которому преимущество получают заявители, в чьих проектах собственных средств будет больше, чем запрашиваемых. Это нарушает сам принцип грантовой поддержки, когда предприниматель поощряется за интересный проект или идею, говорится в письме премьеру.

Необоснованные преимущества, по мнению "Опоры России", в текущей редакции постановления может дать и критерий отбора, предусматривающий поддержку проекта со стороны местных властей или наличие с ними соглашения.