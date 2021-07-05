В правительстве обсуждается повышение налогов

5 июля. FINMARKET.RU - В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022-2024 гг., пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Весь комплекс, по словам собеседников газеты, включал следующие меры. Более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Причем, как уточнил высокопоставленный федеральный чиновник, подразумевается усиление нагрузки в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы. Около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Остальные деньги - также около 100 млрд - принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

По словам источников, концепция была представлена в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, которая может подпасть под повышение налогов. Окончательное решение на заседании комиссии принято не было. Ключевой момент, по словам одного из собеседников, что войдет в протокол. Более детализированные проектировки будут производиться в зависимости от того, какие поручения сформирует правительство, уточнил источник. Далеко не факт, что дело дойдет до реального повышения налогов, по крайней мере по всем четырем направлениям, подчеркнул собеседник.

Другой источник "Ведомостей", близкий к правительству, добавил, что поскольку на данный момент Госдума в отпуске, целесообразно не столько формировать конкретные законопроекты и их обоснования, сколько определиться с видением налоговой политики. Фактически обсуждаемый на бюджетной комиссии комплекс - фрагмент, который может войти в будущий проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на следующие три года. Этот документ предваряет и образует основу для составления проекта бюджета и необходимых для него законопроектов.

Представитель Минфина заявил изданию: "Говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшую трехлетку сейчас преждевременно. На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса". Представитель Минэкономразвития сообщил, что на заседании бюджетной комиссии обсуждались вопросы обеспечения сбалансированности бюджета.

Он добавил, что в ведомстве не разделяют фронтального сокращения госрасходов без предварительного анализа и не видят необходимости в ужесточении бюджетной политики. На фоне восстановления экономики макроэкономические показатели будут улучшены, что послужит базой для повышения оценки доходов бюджета, пояснил собеседник "Ведомостей".