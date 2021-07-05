Продажу квартир с маткапиталом могут упростить

5 июля. FINMARKET.RU -, которые приобретались в ипотеку с использованием материнского капитала, сложно продать, поэтому семьям непросто улучшать свои жилищные условия - например, поменять однокомнатную на двухкомнатную. Сегодня при реализации жилплощади, находящейся в залоге у банка и купленной с привлечением средств материнского капитала, сначала необходимо погасить весь остаток долга по ипотеке, чтобы выделить доли несовершеннолетним, пишут "Известия" . Только после этого появляется возможность продать квартиру с целью улучшения жилищных условий, рассказал директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Прежде чем продать квартиру с ипотечным обременением, необходимо выделить детям доли в ней. В большинстве случаев банки на это не соглашаются, предварительно требуя полного погашения кредита, пояснил генеральный директор ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин.

"Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается. Для этого нужно выбрать объект недвижимости и согласовать его с опекой, после обязательства по выделению долей снимут со старой квартиры и перенесут на новую", - сказал он "Известиям".

Также в числе предложений - ввести обязательную фиксацию факта использования маткапитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре. Все эти инициативы перечислены в письме федеральной сети риелторских агентств в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

"В России в последнее время очень многое было сделано, чтобы облегчить улучшение жилищных условий для семей с детьми, в том числе с использованием маткапитала. Но часть решений, которые принимались быстрыми темпами, оказались недоработанными и действительно мешают семьям пользоваться правом на улучшение жилищных условий", - сказала заместитель председателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева.

Часть проблем можно решить с помощью простого устранения юридических нестыковок - например, нет ничего сложного в том, чтобы изменить форму подачи информации в Росреестр, считает она. При этом вопросы, связанные с продажей квартиры с долей ипотеки, требуют более системных решений - их, безусловно, нужно принимать, уверена она.

Общественный совет при Минстрое сформирует инициативу для обсуждения с ведомством после опроса профильного сообщества.