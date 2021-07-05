Новый налог на роскошь вводить не будут

5 июля. FINMARKET.RU - Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий дополнить Налоговый кодекс специальной статьей "Налог на объекты роскоши". Однако неверно говорить, что сама идея заставить дополнительно платить за дорогие удовольствия отвергнута. Ведь, как пояснили правительственные эксперты, самнауже существует, пишет "Российская газета"

"Так, например, с 1 января 2014 года предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей", - говорится в подготовленном отзыве. В целом указанное в законопроекте имущество уже является объектом налогообложения другими налогами, объясняют в правительстве. То есть налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом. А в случае с дорогими вещами предусматривается повышенный уровень их налогообложения с учетом их стоимости.

Например, недавно сайте Минпромторга России опубликован перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллиона рублей для расчета транспортного налога за 2021 год. По сравнению с аналогичным Перечнем 2020 года в него дополнительно включены некоторые новые марки автомобилей, которых не было раньше.

А законопроект, который был направлен в правительство для получения отзыва, предлагал установить дополнительное налогообложение объектов недвижимого имущества, а также объектов незавершенного строительства, кадастровая стоимость которых превышает 50 млн рублей, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей), средняя стоимость которых превышает 15 млн рублей, легковых автомобилей, средняя стоимость которых превышает 8 млн рублей.

"Принятие и реализация законопроекта приведут к возникновению двойного налогообложения объектов, указанных в законопроекте", подчеркнули в правительстве России.