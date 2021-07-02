Некоторые банки заморозили выдачу займов МСП

2 июля. FINMARKET.RU -приостановили выдачи по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса "1764", рассказал "Ведомостям" источник в одном из банков из списка системно значимых. Заморозку предоставления займов рядом организаций подтвердил президент объединения "Опора России" Александр Калинин.

Представитель Минэкономразвития сообщил, что финорганизации превысили лимиты предоставления займов по этой программе. В общей сложности выдано кредитов на сумму 688 млрд руб., тогда как изначально ведомство ограничивало объем финансирования по "1764" 530 млрд, уточнил собеседник "Ведомостей".

Кроме "1764" действовала другая программа льготного кредитования- ФОТ 3.0. Она была предназначена преимущественно для сохранения штата. Срок ее действия истек 1 июля. По этой программе было поддержано 15 тыс. предприятий. Впрочем, она оказалась менее популярной, чем "1764", - банки выдали кредитов на сумму в 51 млрд из лимита в 170 млрд, сообщил представитель Минэкономразвития.

В данный момент в МСП зафиксирован взрывной рост спроса на кредитование, заявил Калинин. Это связано прежде всего с гиперинфляцией по ряду товаров производственного назначения и сырья - металлов, ДСП и т. д. Суммы контрактов для малого бизнеса выросли в разы, из-за чего резко усилилась потребность предпринимателей в заемных средствах.

По мнению президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимира Буева, рост цен необязательно ускоряет спрос на, тем более со стороны малого бизнеса. Инфляция действительно влияет на потребность в деньгах, но зачастую негативно, поскольку компании вынуждены сокращать объемы производства, пояснил эксперт. В пик пандемии в прошлом году лимиты по программе ФОТ 2.0 были выбраны практически мгновенно - уже через месяц многие банки начали отказывать бизнесу в кредитах, напомнил Буев. На этот раз, возможно, действуют похожие тенденции - ограничения ужесточаются, денежные потоки падают и компании, прежде всего из сферы общепита и услуг, вынуждены обращаться к заемным средствам для покрытия своих издержек.