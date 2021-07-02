В РФ сократилась неформальная занятость

2 июля. FINMARKET.RU - Кризис на российском рынке труда привел не к росту, а сокращению неформальной занятости. Такое положение зафиксировано в очередном докладе Всемирного банка (ВБ), пишет "Российская газета"

Исследователи отмечают динамику изменений в формальном секторе. Его доля в общей занятости в 4-м квартале 2019 года составляла 19,3%, во 2-м квартале 2020 г. сократилась до 17,9%, а в 4-м квартале 2020 г. выросла до 18,9%. Во 2-м полугодии 2020 года число людей, работающих только в неформальном секторе, увеличилось на 828 тыс., а число тех, кто трудится в формальном секторе (или совмещает основную работу с неформальной занятостью), сократилось на 337 тыс.

"Это указывает на то, что рынок труда, хотя и набирает обороты, все еще слаб, и спрос на рабочую силу в полной мере не восстановился", - говорится в докладе. В целом же констатируется улучшение условий на рынке труда в 4-м квартале 2020 года и 1-м квартале 2021 года.

Как считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, сокращение неформального сектора говорит об эффективности усилий по легализации занятости. Неформальная занятость сократилась еще и потому, что из-за пандемии в России упал спрос на теневые услуги, отмечают специалисты РАНХиГС. Как показал проведенный ими мониторинг, в 2020 году домохозяйства сократили расходы на неформальные услуги, в результате чего доля работающих неофициально на постоянной основе снизилась до 20,5%, а тех, кто получает от этого основной доход,- до 11,3%.

Эксперты РАНХиГС отметили также снижение числа граждан, занятых в теневой экономике. В 2017 году доля работавших "в тени" составляла 44,8%а, а к 2019 году она снизилась до 32,5%. Согласно статистике, сейчас в этом секторе работают 25 млн человек. Как показало исследование, доля вовлеченности в "теневой" рынок уменьшилась из-за снижения общего количества людей, занятых на дополнительной работе.

По оценке директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, на неформальную экономику сегодня приходится 20-22% от ВВП. И с повышением пенсионного возраста число самозанятых будет только возрастать. Задача правительства, считает эксперт, - не побеждать самозанятых, а минимизировать неформальную экономику, создавая благоприятный предпринимательский климат.