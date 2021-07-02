Минтруд оценивает стоимость внедрения в РФ системы долговременного ухода за пожилыми

2 июля. FINMARKET.RU -представил в правительство первые оценки стоимости внедрения всистемы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, пишет "Коммерсант" . Система долговременного ухода подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки. Создание системы долговременного ухода к 2030 году является одной из целей нацпроекта "Демография", Минтруд обсуждает ее конструкцию при участии Минздрава, Минфина, Минэкономики и Агентства стратегических инициатив с 2018 года. За последние 3 года пилотные проекты по внедрению системы начались в 24-х регионах страны.

Сейчасна проведение "пилотов" финансирует федеральный бюджет - до 2024 года их стоимость составит 10,7 млрд руб. В перспективе для федерализации этой инициативы правительство рассматривало возможность сделать ее частью системы соцстрахования. В качестве вариантов ее финансирования обсуждались дополнительный страховой тариф в рамках уже существующего (в настоящее время - 2,9% от фонда оплаты труда) и выделение средств из условных резервов ФСС и ПФР. Однако сейчас, как рассказал "Ъ" источник в правительстве, оба эти варианта выглядят нереалистичными из-за масштаба предполагаемых расходов.

Как рассказали "Ъ" в правительстве, ежегодные расходы на систему в масштабах страны к 2030 году могут составить от 500 до 700 млрд руб.

По оценке источника "Ъ" в Минтруде, расчеты министерства предполагают более низкие траты: в пределах 330 млрд руб. Для сравнения, объем бюджета ФСС на 2021 год составляет чуть более 800 млрд руб.

Пока Минтруду не удалось согласовать проект системы с Минфином именно из-за ее стоимости. "Чтобы профинансировать этот вариант долговременного ухода, необходимо или создавать постоянную федеральную программу с финансированием из бюджета по аналогии, например, с ФЗ "14 высокозатратных нозологий", или вводить новый тариф соцвзносов для бизнеса - не менее 1,5-2% (ФОТ). К этому пока никто не готов",- отмечает он.