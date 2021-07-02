Новые антиковидные ограничения привели к сокращению трат

2 июля. FINMARKET.RU - Первые две недели действия новых ограничений, введенных из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, снизили общиеграждан на 2-3%. Об этом говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex, пишут "Известия"

Как следует из материалов Tinkoff CoronaIndex, Москва занимает последнее место среди регионов России в рейтинге индекса деловой и потребактивности. С ухудшением эпидемиологической ситуации и введением новых ограничений в столице по состоянию на 29 июня он сократился до 5,2 балла. В целом по стране показатель индекса оказался выше, чем в столице, остановившись на отметке 6,2. Пик наибольшей покупательской активности граждан - 10 баллов - наблюдался в декабре 2020 г.

В пятёрку регионов с самым низким показателем индекса вместе с Москвой также вошли Санкт-Петербург (5,9), Московская (5,7), Калужская (6,9), Ярославская (7,1) области. Интересно, что на первой строчке (с максимальным значением в 10 баллов) расположились сразу 10 субъектов: Забайкальский край, Еврейская АО, а также республики Крым, Тыва, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Ингушетия, указано в исследовании.

За две недели после введения ограничений (с 14 по 27 июня) в сравнении с предыдущими (с 31 мая по 13 июня) жители столицы стали тратить меньше на 3%, а других регионов - на 2%. Активнее всего москвичи сокращали расходы на кинотеатры (-26%), покупку книг (-16%), цветов (-15%), транспорт (-5%) и походы в салоны красоты (-6%). Траты в категории "путешествия и отдых", согласно Tinkoff CoronaIndex, сократились на 14% на авиа- и на 11% железнодорожные билеты. При этом расходы на услуги турагентств, напротив, выросли на 6%.

Жители других регионов за последние две недели июня также стали меньше ходить в кино, снизив траты на 23%. При этом расходы на железнодорожные и авиабилеты снизились на 14% и 12% соответственно. Сократились и траты на фастфуд (-5%), рестораны (-3%) и салоны красоты (-3%).

В составлении индекса деловой и потребактивности были учтены данные об онлайн и офлайн операциях более 15 млн клиентов "Тинькофф", включая физлиц и более 600 тыс. компаний.