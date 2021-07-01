Банки должны будут перейти на российское ПО за два-три года

1 июля. FINMARKET.RU - Российские банки должны будут перейти на отечественное программное обеспечение в течение двух-трех лет, рассказали "Известиям" в Минцифры.проекту указа о переходе на отечественные технологии все объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая банки, должны будут использовать российское ПО и оборудование. Функционирование на зарубежных технологиях допускается, если нет отечественных аналогов, рассказали в Минцифры. Эти изменения затронут компании всех областей, относящихся к КИИ: здравоохранения, транспорта, связи, науки, энергетики, финансовой сферы, атомной энергетики, оборонной промышленности и ряда других. Причем, даже если подходящая замена на отечественные решения не найдется, обновлять, обслуживать и поддерживать иностранные системы будут российские компании.

По подготовленному Минцифры проекту указана российское ПО и оборудование должен состояться уже через два-три года. Документ внесен в правительство и министерство рассчитывает, что его примут в ближайшее время, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Переход на отечественные решения обеспечит безопасность банковских операций, исключит вероятность блокировки счетов и возможность перехвата конфиденциальной информации злоумышленниками, которые действуют из-за границы", — отметили в пресс-службе министерства.

C 2021 по 2024 год на стимулирование замены зарубежных технологий отечественными из бюджета выделили более 45 млрд рублей на гранты и инвестиции в начинающие проекты, а также на финансирование льготных кредитов для цифровой трансформации и внедрения российских IT-решений. Объем будущих займов составит порядка 70 млрд рублей, считают в пресс-службе ведомства.

Крупнейшие банки сообщили, что частично работают на российских технологиях, но отметили сложности перехода. В комитете Ассоциации банков России затраты рынка на такую трансформацию оценили в диапазоне от 700 млрд до 1 трлн рублей. Эксперты считают, что обещанных 45 млрд рублей господдержки не хватит.