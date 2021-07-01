Автопроизводители с июля поднимают цены

1 июля. FINMARKET.RU - "АвтоВАЗ" повышаетна весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%, рассказал "Ведомостям" гендиректор и основатель "Транстехсервиса" Вячеслав Зубарев и подтвердил еще один крупный федеральный дилер марки. В денежном выражении Lada станет дороже на 12 000-30 000 руб.

Как следует из обновленного прайс-листа автопроизводителя, который тот разослал салонам, наименьшее подорожание затронуло семейство Granta и Vesta - в среднем на 2,3%. Больше всего вырастет в цене пятидверная Niva Legend - на 4,25%. Это будет уже четвертое повышение цен на продукцию Волжского автозавода с начала года.

Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор на встрече с журналистами 18 июня говорил, что компания не может избежать влияния роста цен стали на стоимость производимых автомобилей.

Представитель "АвтоВАЗа" в разговоре с "Ведомостями" связал подорожание с ростом цен на сырье, материалы и компоненты. При этом корректировка цен минимальна, подчеркнул он.

Также, по словам Зубарева, с 1 июля вырастут цены на весь модельный ряд Skoda, кроме модели Superb, в диапазоне от 2,3 до 4%, или от 27 000 до 73 000 руб. для базовой комплектации. На 2-3% подорожают иVolkswagen, знает он. Коммерческие автомобили Ford вырастут в цене на 37 000-69 000 руб., рассказал изданию гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.

Повышение розничных цен на BMW c 1 июля составит в среднем 1,9%, сообщила компания. Тогда же Toyota Camry подорожает на 2,5%, рассказал "Ведомостям" представитель "Рольфа". А коммерческие автомобили Hino и Hyundai вырастут в цене на 3-5%, говорит гендиректор "Автоспеццентра" Андрей Терлюкевич.

"В целом в течение года цены выросли практически у всех брендов: от 1-5% на автомобили Mitsubishi до 9,6-13,2% на Fiat Doblo. Ключевыми драйверами роста цен остаются инфляция, изменение курса иностранных валют по отношению к рублю, дефицит новых автомобилей и недостаток комплектующих. При этом ряд брендов цены в 2021 г. не повышали. К ним относятся Aston Martin, Ferrari и Maserati", - сказал "Ведомостям" директор по маркетингу "Авилона" Андрей Каменский. По его оценке, дефицит автомобилей в ближайшие 2-3 квартала сохранится, поэтому спрос будет превышать предложение, даже несмотря на постепенный рост цен.