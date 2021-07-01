Фитнес-клубы ждут оттока клиентов

1 июля. FINMARKET.RU - Третья волна пандемии COVID-19 в России нивелировала успехи фитнес-отрасли, которая только начала восстанавливаться.

В июне доходы фитнес-клубов в среднем по стране сократились на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщила "Коммерсанту" президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина. По ее словам, падение продаж происходит на фоне увеличения заболеваемости COVID-19: на рынок влияют как дополнительные ограничительные меры, так и опасения клиентов. "Люди замораживают клубные карты и не продляют абонементы",— объясняет эксперт. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева не сомневается, что волна пандемии приводит к снижению спроса на услуги клубов, негативный эффект ощущается с мая. Падение трафика в клубах эксперт оценивает в 40–50%.

С постепенным снятием возникших из-за пандемии COVID-19 ограничений в прошлом году фитнес-отрасль демонстрировала в целом позитивную динамику восстановления показателей. По данным АОФИ, в первом квартале выручка индустрии оказалась всего на 10% ниже аналогичного значения 2019 года. Но сейчас, по словам Силиной, отрасль фактически вернулась к уровню октября прошлого года.

Бизнесу приходится бороться с потерями не только клиентов, но и персонала: часть сотрудников отказывается от работы из-за необходимости вакцинироваться, часть — из-за потери доходов. В этих условиях прекратить деятельность в России могут еще 15% фитнес-клубов.