Что изменится в жизни россиян с июля

1 июля. FINMARKET.RU - С начала июля банки будут зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты платежной системы "Мир". Программа льготной ипотеки продолжит действовать, но условия ее изменятся. А для беременных женщин и одиноких родителей появятся новые пособия, пишут "Известия"

Российские банки с 1 июля должны будут зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты национальной платежной системы "Мир". Если такой карты у получателя нет, средства будут переводиться на счет, не привязанный к карте. При его отсутствии гражданина попросят забрать деньги в течение 10 дней либо вернут их в Пенсионный фонд (ПФР).

Получить государственные выплаты на карты международных систем Visa и MasterCard (Maestro) будет невозможно.

С 1 июля можно будет подать заявление на получение новых пособий для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.

По данным, опубликованным Минтрудом, первое пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости, то есть в ведомстве будут обращать внимание на другие показатели достатка, например, наличие нескольких автомобилей или объектов недвижимости. Или, наоборот, на полное отсутствие дохода без каких-либо для этого причин.

"Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году будет 5650 рублей", - отмечается на сайте ведомства.

Изменения ждут и программу льготной ипотеки, которая действует в России с прошлой весны, а в расширенном формате - с прошлого лета.

Взять ипотеку на сумму до 12 млн руб. (для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей) и до 6 млн руб. (для других субъектов) под 6% годовых смогут те, у кого с 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок.

Для остальных граждан программу льготной ипотеки тоже продлят, но условия изменятся. Минимальная ставка будет повышена с 6% до 7%, размер кредита снизится до 3 млн рублей вне зависимости от населенного пункта или региона.

С начала месяца в России будет установлена минимальная цена на сигареты. Пачка сигарет не сможет стоить дешевле 108 рублей. Также из продажи исчезнут немаркированные альтернативы - например, курительный табак, табак для кальяна или сигары.

С 1 июля в России традиционно проведут индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы пересматривают в сторону увеличения ежегодно для того, чтобы обеспечить необходимое финансирование коммунальных служб. Ранее в ФАС "Известиям" уточнили, что в среднем в этом году суммы в платежках увеличатся на 3,3%.

Владельцев автотранспорта с начала месяца ждут два серьезных изменения. Транспортный налог больше не будут пересчитывать в случае, если перерасчет приведет к увеличению уже уплаченной налогоплательщиком суммы. Об этом заявили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

А вот требования к техосмотру подержанных автомобилей и автомобилей с изменениями в конструкции ужесточатся. Пройти техосмотр владельцы таких автомобилей теперь смогут только очно, в специальных испытательных лабораториях и пунктах осмотра.