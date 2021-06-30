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30 июня 2021 года 12:00
ЦБ предлагает совместить деятельность НПФ и страховщиков жизни
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Сергей Бобылев/ТАСС
30 июня. FINMARKET.RU - Банк России предлагает совместить лицензии негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховщиков жизни, заявила сегодня председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе (МФК). "На наш взгляд, можно совмещать деятельность НПФ и страховщика жизни", - сказала она. В ближайшие недели ЦБ РФ выпустит консультативный доклад, где эти и другие предложения по совмещению лицензий будут изложены более подробно, отметила глава ЦБ РФ. Банк России в конце 2020 года объявил о глобальной реформе допуска организаций на финансовый рынок. В частности, регулятор предлагает выдавать лицензии участникам финрынка не по отдельному виду деятельности, а по группам услуг, а также расширить возможности совмещения лицензий. Суть реформы, которую предлагает ЦБ, заключается в стандартизации видов финансовой деятельности по группам (таких групп по задумке регулятора будет 8). Для каждой группы ЦБ унифицирует процедуры допуска и требования к должностным лицам, владельцам, собственным средствам, а также внутренним документам. Кроме того, ЦБ предлагает рассмотреть возможность допуска как по одному виду финансовой деятельности, так и по группе видов финансовой деятельности, а также расширить возможности совмещения различных видов финансовой деятельности. В числе других инициатив - сделать уведомительным порядок осуществления определенных видов деятельности, если соискатель соответствует установленным требованиям, а также упростить поиск информации о финорганизации и проверку легитимности ее деятельности через единый реестр участников финансового рынка. Согласно прошлогоднему докладу, ЦБ РФ предлагает объединить НПФ и страховщиков в одну группу "страхование" по типу совпадения предлагаемых услуг. Сейчас деятельность НПФ и страховых компаний относится к исключительной деятельности, однако суть этих институтов почти одинакова: привлечение средств физических и юридических лиц для дальнейшей их выплаты через определенное время. В начале июня Банк России задумался об объединении лицензий страховщиков жизни и компаний по управлению инвестиционными фондами для создания продуктов по долевому страхованию жизни (unit-linked). Компании при получении лицензий должны соблюдать регуляторные и иные требования, которые соответствуют этим лицензиям.
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Ключевые слова: РФ, ЦБ, страховщики, НПФ, лицензии
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