Ростуризм пересмотрит схему финансирования региональных проектов

30 июня. FINMARKET.RU - Ростуризм может пересмотреть механизм распределения средств на грантовую поддержку предпринимателей, отказавшись от прямого субсидирования юридических лиц в пользу межбюджетных трансферов, в рамках которых федеральные средства будут передаваться регионам. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение "Опоры России" по поводу конкурса на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, пишет "Коммерсант"

Конкурс на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма проходил в ноябре прошлого года, между его победителями планировалось распределить 1,2 млрд руб. Средства должны были пойти на софинансирование разработки новых маршрутов, приобретение необходимого оборудования, включая модульные гостиницы, средств для пунктов проката, закупки автомобилей, катеров, а также для разработки бизнес-планов будущих проектов.

В пресс-службе Ростуризма поясняют, что решение передать распределение этих грантов в регионы связано «со стремлением повысить эффективность использования средств и контроль за их расходованием»: поддержку получают представители малого и среднего бизнеса, на уровне субъектов РФ их проекты проще отслеживать. Представитель ведомства уточнил, что на следующий этап конкурса предусмотрено более 2 млрд руб., акцент при выборе получателей будет сделан на проектах по обустройству туристических маршрутов, бизнес приступит к их реализации уже в 2022 году.