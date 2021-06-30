Подсчет заброшенных опасных производств обойдется в 7 млрд руб.

30 июня. FINMARKET.RU - На инвентаризацию брошенных заводов, шахт и складов - объектов накопленного вреда окружающей среде - государство выделит больше 7 млрд руб. Такой законопроект подготовили в Минприроды, пишет "Российская газета" . Специалисты оценят, как, где добывали, производили или хранили опасные вещества, воздействуют на жизнь и здоровье граждан. Именно эти критерии предложено сделать основными при определении, какие ликвидировать в первую очередь, а какие могут еще подождать.

В предварительном перечне 1929 позиций на 14,8 тыс. га, рассказали в Минприроды. Каждый из объектов дополнительно обследуют, чтобы удостовериться в его опасности. Если подозрения подтвердятся, то заброшенное производство попадет в реестр того, что ликвидируют за счет бюджета. Пока что в него включены только 359 объектов в 53 регионах.

Из "кандидатов" на ликвидацию сейчас обследуется лишь каждый пятый, добавили в министерстве. Помимо Росприроднадзора свое заключение по каждому из них должен вынести еще и Роспотребнадзор. Санитарным врачам предстоит оценить опасность для людей. Именно по этому критерию специалисты будут решать, насколько оперативно надо ликвидировать то или иное проблемное место.

"Удивительно, что такой перечень задач и полномочий в части мониторинга и ликвидации объектов накопленного вреда появляется только сейчас, - прокомментировал законопроект директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Если только оценка объектов накопленного вреда окружающей среде обойдется государству в 7 млрд рублей, то стоимость их ликвидации, полагаю, превысит 1 трлн рублей".

Чтобы исключить излишние расходы при проведении "генеральной уборки", Минприроды предлагает создать перечень технологических решений, применяемых для проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Он упросит и подготовку сметных документов, и проведение самих работ. Однако пока такого перечня нет, и насколько он может быть полезен для сокращения издержек, не слишком очевидно.