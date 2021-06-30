Антимонопольная служба уличила банки в навязывании зарплатных проектов

30 июня. FINMARKET.RU - Некоторые кредитные организации - участники программы льготного финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП) - самостоятельно устанавливали требования для бизнеса, не предусмотренные в ней, рассказали "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В частности,выдвигали условие о необходимости открыть зарплатный проект для получения льготного кредита, уточнили там. Речь о программе, стартовавшей в апреле 2020-го для поддержки бизнеса и предоставления займов на выплату заработной платы под 0%.

Программа "ФОТ 0" (ФОТ - фонд оплаты труда) запущена в рамках постановления правительства от 2 апреля 2020 года № 422. По ней субъекты МСП из пострадавших отраслей могли получить кредит на расходы, связанные с выплатой зарплаты на срок до одного года. Первые полгода для компаний действовала ставка по займу 0%, а после ее устанавливал ЦБ. К примеру, в октябре 2020 года - 2,5%.

сообщили, что в подобных действиях кредитных организаций установили признаки недобросовестной конкуренции. В результате в прошлом году двум банкам направили предупреждения, которые исполнены в полном объеме, добавили в пресс-службе антимонопольного органа, не уточнив названия организаций.

Источник газеты, близкий к правительству, рассказал, что требования о заключении зарплатного проекта для получения льготного займа в 2020году выдвигало большинство кредитных организаций страны вплоть до самых крупных. Антимонопольная служба в этом году внесла в правительство доклад, в котором предложила запретить банкам требовать наличие зарплатного проекта или обуславливать предоставление кредита заключением такого договора.

В Центробанке "Известиям" заявили, что получали от предпринимателей и бизнес-объединений информацию о случаях, когда кредитные организации, участвующие в программе поддержки занятости, среди прочих правил выдвигали требование о зарплатном проекте. Поскольку оно выходило за рамки условий программы, регулятор направил всем участникам рекомендации придерживаться установленных правил, подчеркнули там.

По данным Минэкономразвития, по программе "ФОТ 0" заключено 39,5 тыс. кредитных соглашений на 102 млрд рублей и поддержано порядка 1,2 млн рабочих мест.