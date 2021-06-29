Доходность вкладов в долларах снижается

29 июня. FINMARKET.RU - Привлекательность долларовых депозитов снижается на фоне роста ставок на рублевые, следует из данных финансового маркетплейса "Сравни.ру", пишут "Известия" . Доходность вкладов в американской валюте упала еще на 0,1-0,3 п.п., продолжая нисходящий тренд последних лет.

По актуальным данным Центробанка, с января 2020 г. по апрель 2021 г. средневзвешенные процентныепо вкладам физлиц в долларах просели почти вдвое. Так, по депозитам до 12 месяцев, включая и средства "до востребования", доходность составляет 0,44%, а по вложениям более одного года - 0,64%. Например, в аналогичном периоде 2019 года ставка по депозитам в американской валюте равнялась 1,5%.

В 82-х банках вслед за очередным ростом ключевого показателя до 5,5% закономерно улучшили условия по рублевым вкладам в диапазоне от 0,2 п.п. до 1,9 п.п. В большинстве организаций повысили привлекательность сразу по всей линейке депозитных продуктов или нескольким программам.

По стоимости кредитов и ипотеки банки продолжают играть против ключевой. По данным "Сравни.ру", 12 организаций скорректировали условия по выдаче ссуд наличными, снизив ставки в диапазоне от 0,2 п.п. до 2 п.п. В некоторых организациях также дешевеют жилищные ссуды.

В топ-30 банках "Известиям" подтвердили корректировку условий по ряду продуктов.

Ставки по депозитам в долларах продолжают сокращаться, следуя тенденциям на американском и мировом финансово- банковских рынках, объяснил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Снижение ставок по долларовым депозитам связано с общей макроэкономической ситуацией. К тому же страна сокращает резервы в этой валюте, отметил директор по маркетингу "Сравни.ру" Никита Самарин.

Этот вид вкладов сохраняет свою привлекательность за счет того, что колебание курсов валют может защитить от инфляции. А для некоторых их владельцев доходность не в приоритете вовсе, добавил Марков.

По мнению аналитика НКР Дмитрия Рышкова, депозиты в рублях, несмотря на активное повышение банками ставок, в условиях растущей инфляции не справляются даже с задачей сбережения средств населения.

По оценкам ведущего экономиста TeleTrade Петра Пушкарева, ставки на долларовыев ближайшие 2-3 года существенно не вырастут и даже могут еще просесть. В повышении доходности по ним для банков нет особого интереса, если только страну не накроет очередная санкционная волна, уверен он. После встречи лидеров двух стран в Женеве вероятность ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном в течение года маловероятны, подытожил эксперт.