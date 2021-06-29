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29 июня 2021 года 09:47
Новые выплаты на детей вводятся с 1 июля
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Сергей Савостьянов/ТАСС
29 июня. FINMARKET.RU - С 1 июля в России вводятся новые выплаты на детей. Первый вид пособий - выплата женщинам, вставшим на учет в консультацию в ранние сроки беременности, напоминает "Российская газета". Как поясняет Минтруд, такое пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. Такое пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Если в семье есть квартира, дом, машина, дача, но при этом семья оказалась в трудной жизненной ситуации, пособие будущей маме назначат. А если у семьи пять особняков и полный гараж дорогих иномарок, то откажут. Пособие беременным женщинам - ежемесячное, а не разовое. Оно будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечении 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов. Второй вид пособий - выплаты одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. При этом доход в семье также должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума. При назначении выплаты также будет применяться комплексная оценка нуждаемости. Выплата распространяется и на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.
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