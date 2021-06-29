Новые выплаты на детей вводятся с 1 июля

29 июня. FINMARKET.RU - С 1 июля в России вводятся новыена детей. Первый вид пособий - выплата женщинам, вставшим на учет в консультацию в ранние сроки беременности, напоминает "Российская газета" . Как поясняет Минтруд, такое пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Такое пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Если в семье есть квартира, дом, машина, дача, но при этом семья оказалась в трудной жизненной ситуации, пособие будущей маме назначат. А если у семьи пять особняков и полный гараж дорогих иномарок, то откажут.

Пособие беременным женщинам - ежемесячное, а не разовое. Оно будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечении 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.

Второй вид пособий - выплаты одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. При этом доход в семье также должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума. При назначении выплаты также будет применяться комплексная оценка нуждаемости.

Выплата распространяется и на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.