МФО ужесточают скоринг на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации

29 июня. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) ужесточают скоринг. На фоне усиления антиковидных ограничений и нарастающей неопределенности для многих граждан доля одобряемых заявок на получение микрозаймов, а также одобряемая сумма заметно снизились. Это следует из данных компании IDF Eurasia за первую и вторую половины июня. Так, например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также ряде других регионов доля одобренных заявок от общего количества сократилась с 36,3% до 34,2%. Фактически одобренная сумма в процентном соотношении от запрашиваемой снизилась с 72,7% до 68,2%, пишет "Коммерсант"

Тенденцию подтверждают в СРО "МиР". В среднем еще минус 4-5 процентных пунктов в доле одобрений к имеющимся значениям, подчеркивает председатель совета СРО Эльман Мехтиев. "Начался новый период неопределенности, поэтому отдельные игроки начали снижать уровень одобрений в тестовом режиме на случай введения более жестких мер",- поясняет он. "Кредитная политика становится более консервативной. Это не паника, а закономерная реакция рынка. Так же рынок себя вел и весной прошлого года",- подчеркивает гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. В апреле 2020 года уровень одобрения не превышал 18% от поданных заявок. В конце июня 2020 года показатель поднялся до 25%. В начале 2021 года он составлял 25-30%, а к марту вырос до 30-35%, приводят данные в IDF Eurasia.

Однако до значений весны прошлого года уровень одобрения не опустится, считают эксперты.