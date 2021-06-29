Власти обсуждают автоматическое взыскание долгов с бизнеса

29 июня. FINMARKET.RU - В правительстве обсуждают новый способ взимания долгов у компаний по обязательным платежам, например по налогам и сборам. Речь о возможности автоматически взыскивать в пользу бюджета задолженности у исполнителей госконтрактов: как только договоры будут оплачены,спишутся в казну. ФНС и Минфин рассматривают целесообразность внесения таких изменений в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ). О том, что ведомства получили такое поручение, сказано в протоколе совещания у первого заместителя главы аппарата правительства России Валерия Сидоренко от 1 июня, пишут "Известия" . Из него следует, что участники заседания обсуждали дополнительные источники доходов бюджета.

В пресс-службе правительства изданию сказали, что по предложениям, которые поступили от Минфина и ФНС, ведется дальнейшая экспертная работа. Ведомства в перспективе разработают и представят в кабмин согласованный план мероприятий (дорожную карту) по их реализации. Такое поручение уже подготовлено, уточнили в правительстве.

Закон о закупках для государственных и муниципальных нужд не регулирует вопросы по взысканию и зачислению задолженностей в бюджеты, подчеркнули "Известиям" в пресс-службе Минфина. Кроме того, в рамках действующих норм лицо, имеющее задолженность перед государством, не может быть участником закупки и исполнителем по контракту. Таким образом, внесение изменений считается нецелесообразным, - отметили в ведомстве.

Перед участием в торгах на госзакупку компания должна представить справку из ФНС об отсутствии долгов, напомнил исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.

Согласно закону о госзакупках, исключения могут сделать тем, у кого есть решение суда о признании долгов безнадежными к взысканию. Допустить к торгам могут и компании, которые подали заявку об обжаловании недоимки. Кроме этого, закон предписывает участнику закупок исполнить такие требования: фирма должна соответствовать нормам, которые действуют в РФ в отношении товара или услуги. Плюс компания не может находится в стадии конкурсного производства и быть несостоятельной, ее деятельность не должна быть приостановлена из-за правонарушений по КоАПу.

Оценить, сколько средств может принести в бюджет новая мера, нельзя, но общая задолженность бизнеса по налогам, сборам и другим платежам в прошлом году превышала 1 трлн рублей. Предприниматели считают, что исполнители госконтракта должны ощущать свою защищенность. Ведь дополнительное ужесточение может сформировать ситуацию, когда на рынок будут выходить недобросовестные лица, которые изначально не намерены выполнять обязательства по госконтракту, отметили в "Деловой России".