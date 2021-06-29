На повышение цен будут реагировать с помощью нового механизма

29 июня. FINMARKET.RU - Правительство создает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на целые группы товаров: продукты питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы, удобрения, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Система защиты будет состоять из двух частей. Первая - модель регулярного прогнозирования стоимости товаров на мировых рынках и ее влияния на национальный рынок на перспективу восьми недель. Также будет анализироваться доступность этих товаров для их потребителей, например металлов - для машиностроения и т. п. Количество групп - "корзин", точный список номенклатур товаров, а также их веса и критерии доступности сейчас обсуждаются, уточнил источник "Ведомостей", близкий к правительству.

Вторая предусматривает использование этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определенному регламенту. Как только прогнозная стоимость определенного товара будет преодолевать некую "красную линию" (ее параметры уточняются), будут вступать в силу механизмы реагирования, которые также еще предстоит окончательно определить. Речь идет о пошлинах, демпферах, ограничении экспорта, субсидировании производства и посевных площадей и т. д., сообщил один из собеседников газеты.

Система, которую создает правительство, требуется для того, чтобы избежать неожиданных для бизнеса административных мер по стабилизации цен в стране, а реагировать на риски с помощью рыночных механизмов, отмечает один из источников "Ведомостей". По его словам, правительству, как и бизнесу, некомфортно оперативное вмешательство - обеим сторонам требуется предсказуемость. "Идея в том, чтобы создать методику, которая показывает, есть ли риски роста цен. Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству", - заявил источник, близкий к правительству.

Разработку системы курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее подготовкой занимается Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минсельхоза. Обрабатывать и интерпретировать данные будет аналитический центр при правительстве. По вопросам подготовки прогнозов будет консультировать Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Окончательную концепцию должны представить премьер-министру Михаилу Мишустину до конца июля.