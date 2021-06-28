Россияне стали чаще страховать карты и счета от мошенничества

28 июня. FINMARKET.RU - За первые 4 месяца 2021 года спрос накарт и счетов от мошенничества вырос в пределах 44% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Тенденцию отметили в "Открытии", РСХБ, Росбанке и Совкомбанке. В основном такие полисы покрывают интернет-мошенничество, физическое ограбление в течение двух часов после снятия средств в банкомате, потерю карты или кражу данных и подделку документов. Однако далеко не все страховщики компенсируют преступления с использованием социальной инженерии и похищения денег с карт сторонних кредитных организаций.

Так, объем страховых премий по таким полисам в 2020 году достиг 9,62 млрд рублей, а размер выплат клиентам составил только 4,27% от этой суммы, сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России.

Более того, процент отказов по подобным договорам превысил 25,9%. Для сравнения, тот же показатель по страхованию имущества оказался на уровне 5,73%. Это говорит о низком качестве продуктов, покрывающих риски мошенничества с картами и счетами и может быть связано с широким перечнем исключений из покрытия или числом документов, которые клиент должен подать в сжатые сроки, подчеркнули в пресс-службе регулятора. Кроме того, в этом сегменте очень высокие комиссии. Ключевые информационные документы (КИД) с краткой информацией о продукте для лучшего понимания страховки клиентом будут введены в 2022 году.

Наиболее частая причина обращений клиентами за выплатами - мошенничество с использованием социальной инженерии. Злоумышленники выманивают данные карты с CVC-кодом или пароль и логин от личного кабинета, представляясь судебными приставами, службой безопасности или менеджерами банка.