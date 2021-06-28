Электронную трудовую книжку выбрали около 13% работающих

28 июня. FINMARKET.RU - Полный переход на электронный кадровый документооборот состоится не раньше 2025 года, прогнозирует "Актион Кадры" (входит в группу Актион-МЦФЭР). С начала введения в 2020 году в России электронных трудовых книжек 47 млн работающих россиян определились со способом ведения своей трудовой. При этом, как свидетельствуют данные Пенсионного фонда России (ПФР) на январь 2021 года, лишь 6 млн человек выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной, пишет "Российская газета"

"Естественно, что эти цифры ежедневно меняются, а желающих перейти на электронную трудовую становится больше, но и не будем забывать о тех, у кого выбора уже нет, так как с января 2021 года сотрудникам, которые впервые устраиваются на работу, бумажные трудовые книжки оформлять не будут. Их трудовые книжки работодатель вправе вести только в электронном виде, и они уже не смогут подать заявления, что хотят оформить бумажную трудовую книжку, - говорит преподаватель Высшей школы кадровика, эксперт по трудовому законодательству "Актион Кадры и HR" Виктор Шиповский. - Поэтому показатели по переходу на электронный формат будут постепенно идти вверх. При этом не стоит преждевременно считать, что электронный формат начинает выбиваться в фавориты, так как у людей еще достаточно сомнений и тревог, связанных с процессом перехода".

Как отмечает РГ, бумажная версия трудовых книжек пока побеждает и в ИT-компаниях. Причемэлектронной версии, по словам экспертов, не зависит от возраста. За новые технологии голосуют как молодые сотрудники (до 25 лет), так и возрастные. Консерваторами остаются сотрудники среднего возраста 30-50 лет.

Согласно прошлогодним опросам ВЦИОМ, две трети россиян предпочли бы оставить бумажную версию трудовой книжки. Больше всего противников цифровой версии трудовой книжки среди людей старше 60 лет и жителей сел и деревень. Основными недостатками "цифры" называют угрозу потери данных в результате технических сбоев и утечки данных к посторонним. О недоверии к электронным документам свидетельствует и опрос SuperJob, по данным которого 17% российских сотрудников еще не определились, оставить ли бумажную трудовую книжку или перевести ее в электронный формат, а 61% захотели, чтобы наряду с заполнением сведений о стаже в цифровом виде, кадровики продолжили ведение бумажной книжки.

Большинство людей стремятся к развитию цифровых технологий и хотят быть частью этого процесса. Но хотеть "оцифровизироваться" и отказаться от бумажных документов, в том числе и трудовых книжек, не одно и то же.

Бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. При этом необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года, а в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.